Лопырева заявила, что любимая мама до сих пор ее воспитывает

Модель Виктория Лопырева в Instagram опубликовала снимок с мамой. Надо отметить, что родственница выглядит, как подружка знаменитости. По словам модели, в детстве ее часто спрашивали, на кого она бы хотела походить, когда вырастет. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года отвечала не задумываясь: на маму.
Как сказала Лопырева, многие из ее сверстниц выбирали себе в кумиры актрис, певиц, а для нее самой эталоном настоящей женщины всегда была мама. Самое большое счастья для Лопыревой, что сейчас бабушка нянчит внука и при этом еще воспитывает саму модель.
Также Лопырева поздравила маму с днем рождения. «Говорят, что незаменимых людей не бывает, но нет. Ещё как бывает. И ты именно такая: моя мама, мой друг, my soulmate. И самая лучшая бабушка в мире! Просто будь, а остальное мы сами! Любим тебя», — заявила Виктория Лопырева.
Добавим, что модель уже несколько месяцев живет в Америке со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым. Виктория подарила ему сына. Пара счастлива. Звезда регулярно делится в соцсетях снимками с любимым мужчиной, а также сынишкой, лицо которого она, правда, все ещё скрывает от общественности.