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Лопырева заявила, что любимая мама до сих пор ее воспитывает

Для модели она является образцом настоящей женщины.

Лопырева заявила, что любимая мама до сих пор ее воспитывает
Лопырева тепло поздравила маму с днем рождения/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева в Instagram опубликовала снимок с мамой. Надо отметить, что родственница выглядит, как подружка знаменитости. По словам модели, в детстве ее часто спрашивали, на кого она бы хотела походить, когда вырастет. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года отвечала не задумываясь: на маму.

Как сказала Лопырева, многие из ее сверстниц выбирали себе в кумиры актрис, певиц, а для нее самой эталоном настоящей женщины всегда была мама. Самое большое счастья для Лопыревой, что сейчас бабушка нянчит внука и при этом еще воспитывает саму модель.

Также Лопырева поздравила маму с днем рождения. «Говорят, что незаменимых людей не бывает, но нет. Ещё как бывает. И ты именно такая: моя мама, мой друг, my soulmate. И самая лучшая бабушка в мире! Просто будь, а остальное мы сами! Любим тебя», — заявила Виктория Лопырева.

Добавим, что модель уже несколько месяцев живет в Америке со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым. Виктория подарила ему сына. Пара счастлива. Звезда регулярно делится в соцсетях снимками с любимым мужчиной, а также сынишкой, лицо которого она, правда, все ещё скрывает от общественности.

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Виктория Лопыревадень рожденияИгорь Булатов

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Лопырева заявила, что любимая мама до сих пор ее воспитывает
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