Алена Кравец поделилась подробностями знакомства с Началовой

Певица выступала в школе на выпускном вечере у класса, где училась Кравец.

Алена Кравец рассказала, как познакомилась с Юлией Началовой. Оказывается, они дружили еще с выпускного Кравец, именно там произошла их первая встреча. Юлия Началова выступала на торжестве по случая окончания школы. С тех пор девушки поддерживали отношения, они стали пересекаться на съемках и светских мероприятиях.

Теперь светская львица признается, что с певицей у нее была «почти интимная, душевная связь».

Алена даже решила посвятить Юлии Началовой песню «Я не такая как все». В момент, когда Кравец записывала композицию, пришла новость о смерти певицы.

«Для меня это стало ударом, ведь наши дочери – почти ровесницы! И тогда я решила, что посвящу эту композицию Началовой, которая была не такой, как все, и теперь стала ангелом», — цитирует слова Кравец cайт Дни.ру.

Алена Кравец тяжело переживает смерть Началовой. Она даже заявила о готовности взять на воспитание 13-летнюю дочь покойной певицы Веру Алдонину. Светская львица обещала научить девочку хорошим манерам, музыке, этикету, хореографии и выводить Веру в свет.