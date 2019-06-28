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«Я трижды уходил от жены»: Макарский вспомнил о «загулах» в семейной жизни

По словам актера, он «куролесил по полной программе».

«Я трижды уходил от жены»: Макарский вспомнил о «загулах» в семейной жизни
Антон Макарский вел разгульный образ жизни/globallookpress.com

Актер Антон Макарский в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих загулах в первые годы жизни с супругой. Как выразился актер, он куролесил по полной программе. Днями и ночами не появлялся дома. «Я трижды уходил от жены. Вика тогда всеми правдами и неправдами возвращала меня. Находила меня на пятый-шестой день и тащила домой», — вспомнил актер.

Антон Макарский
Макарский вел разгульный образ жизни в первые годы жизни с женой/globallookpress.com

В те годы многие советовали Виктории оставить Антона. Но все изменилось, когда он блестяще исполнил роль капитана Феба де Шатопера в легендарном мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Как раз в то время Виктория Макарская потеряла голос. Ей сделали операцию на связках. В те годы уже все почитатели таланта Макарского стали твердить, что ему пора уходить от жены и снять кольцо.

Как заявила Виктория Макарская, которая также присутствовала на передаче, ее муж стал получать сотни писем с признаниями в любви от фанаток. Но при этом со временем он успокоился. У него, как выразилась супруга, «исчезли комплексы».

Очередной виток славы к актеру пришел после выхода сериала «Бедная Настя». На улицах стали подходить бабушки и кричать: «Живой, живой!» Дело в том, что в картине по сюжету его героя убивают.

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Антон МакарскийВиктория МакарскаяПрограмма "Судьба человека"

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«Я трижды уходил от жены»: Макарский вспомнил о «загулах» в семейной жизни
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