Терешину вновь подвергли критике за ее рассуждения об уровне жизни

Экс-солистка группы Hi-Fi больше года назад обрела счастье в личной жизни. Татьяна Терешина повстречала бизнесмена Олега Курбатова. Их отношения стали развиваться стремительно и уже в сентябре прошлого года они сыграли свадьбу, а через несколько месяцев у них родился сын. Сейчас Арсению пять месяцев. Также у девушки есть дочь Арис от прошлых отношений. Своим поклонникам артистка рассказывает о радостях материнства и дает разные советы.

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Недавнее интервью Терешиной вызвало огромный резонанс в обществе. А все дело в том, что певица честно призналась, что не может прожить в месяц на 100 тысяч рублей с детьми. Это задело некоторых ее поклонников, которые решили, что звезда просто «зажралась». Получив ряд гневных писем, Татьяна объяснила, на что тратит деньги. Она не стала скрывать, что пока поставила творчество на паузу, поэтому ее содержит муж.

«Речь шла не о выживании, а об уровне жизни, к которому я пришла. Понятно, что на 20 т.р. можно жить. Плохо жить. Не заниматься здоровьем, потому что у моей мамы таблетки стоят больше 20 т. р.», — объяснила певица.

По ее словам, теоретически она может отказаться от многих благ: покупать дешевые кремы, не посещать салоны красоты и спортзал, а также отказаться от отдыха. «Но я не для этого проделала такой путь карьерный и вообще переехала в Москву, чтоб плохо жить. Я не смирилась однажды и пообещала маме, что мы будем жить лучше!», — подчеркнула девушка.

Она не исключает, что кто-то может прожить и на 5 тысяч рублей, но Татьяне таких людей искренне жаль. «Но я имею право жить как я хочу, как я стараюсь. И на мой взгляд я живу скромно», — добавила звезда. Однако артистка вновь столкнулась с критикой. Многие сочли, что ее рассуждения далеки от реальности, а другие не понимают, как можно тратить 40 тысяч рублей каждый месяц только на бензин. «Тань, ну включи ты свой недоразвитый мозг и пойми наконец, что даже 90% твоих подписчиков, как и большинство жителей в России так и живут (в аду)», «Проезжаете в месяц 6 тысяч километров, чтобы тратить 40 тысяч на бензин? Где надо так кататься?», «Да, скромность украшает, но не вас», — стали негодовать пользователи Сети.