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Ким Кардашян ответила на критику обидевшихся на нее японцев

Светская львица назвала новую линейку корректирующего белья «Кимоно».

Ким Кардашян ответила на критику обидевшихся на нее японцев
Ким Кардашян Фото: Globallookpress.com

Ким Кардашян не только многодетная мать, бьюти-блогер и постоянная персона светской хроники. Супруга рэпера Канье Уэста еще и предприниматель. В июне 2019 года она выпустила новую линейку косметики, а следом и коллекцию корректирующего белья.

Белье от светской львицы выполнено в самых востребованных оттенках, подходящих под любой тон кожи. Оно не имеет швов, корректирует недостатки фигуры и подчеркивает формы. Свою новую продукцию Ким навала в честь традиционной японской женской одежды «Кимоно», чем здорово разозлила представителей нации.

После презентации линии белья Кардашян соцсети наполнились протестами со стороны японцев.

«Моя культура не твоя игрушка», «Ты не имеешь права использовать нашу историю для своих трусиков», — писали возмущенные пользователи.

В ответ светская львица заявила, что не собирается оправдываться или извиняться за свою марку.

«Я понимаю ваше возмущение и с большим уважением отношусь к вашей культуре и роли кимоно в ней. Но я хочу напомнить, что не планирую выпускать модели, хоть отдаленно напоминающие традиционные японские костюмы, и позорить их. Я не буду оправдываться за то, что сделала. Мое белье очень разнообразно и подходит самым разным женщинам, я невероятно горжусь своей работой», — заявила Ким The New York Times.

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Канье УэстКим КардашянКим Кардашян последние новостинижнее бельеяпония

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Ким Кардашян ответила на критику обидевшихся на нее японцев
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