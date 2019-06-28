Макарская вспомнила, как ревновала будущего мужа к Эвелине Бледанс

Певица Виктория Макарская вместе с супругом, известным актером театра и кино Антоном Макарским, стала гостьей программы «Судьба человека». Она рассказала, как много лет назад ревновала будущего мужа к молодым актрисам. В том числе и к известной телеведущей Эвелине Бледанс.

«Мы познакомились во время проб мюзикла «Метро». Когда я увидела Антона, то сразу сказала себе, что выйду за него замуж. У него были потрясающе красивые каштановые волосы. Я шла, смотрела на него и понимала, что это мое. Когда посмотрела первый раз ему в глаза, то сразу в них пропала», — вспомнила Макарская.

Будущий супруг сначала не подавал вида, что ему тоже нравится Виктория. «После проб мы решили отметить радостное событие. Он наливал водку актрисам, которые прошли кастинг. Там была Эвелина Бледанс и еще несколько человек. Для меня, конечно, было холодным душем, как он со всеми ними любезничал и ухаживал. Я предложила всем поехать к себе на дачу. Он взял всех красоток с собой. Конечно, я обиделась. Видела, как он за ними ухлестывал», — рассказала Виктория Макарская.

При этом уже на следующий день певица вызвала будущего мужа на серьезный разговор. «Я ему сразу сказала, что не собираюсь быть его очередной телкой. Буквально вскоре он сказал, что любит меня, и сделал мне предложение», — отметила певица.