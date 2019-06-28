ЗВЕЗДЫ

В день рождения Утяшева обозначила свои «технические характеристики»

Гимнастка оригинальным способом поздравила себя с праздником.

В день рождения Утяшева обозначила свои «технические характеристики»
Ляйсан Утяшева отмечает день рождения/globallookpress.com

Гимнастка Ляйсан Утяшева, которой исполнилось 28 июня 34 года, оригинально подошла к собственному поздравлению с днем рождения. Она представила себя автомобилем и обозначила свои технические характеристики. Звезда заявила, что произведена в Башкортостане 28 июня 1985 года в 11:45. Из других характеристик Утяшевой: «пробег не скручивается, разгон скорости до ста километров происходит за две секунды, без ДТП, все детали оригинальные, техническое обслуживание пройдено».

«Теперь в оригинальной цветовой гамме», — заявила Утяшева, видимо, намекая, что перекрасилась в свой родной цвет. «Сигнализация 24/7. Павел Воля», — заявила она, считая, что именно муж следит за тем, чтобы ее никто «не угнал».

«Готова к новому заезду в свой новый год! Пожелайте мне удачи и зелёный свет! И как говорится: ни гвоздя, ни жезла. Всех люблю! До встречи на трассе», — заявила Ляйсан Утяшева.

Отметим, что чуть ранее гимнастку с днем рождения поздравил любимый мужчина Павел Воля. Комик посвятил жене трогательные стихи собственного сочинения, в которых назвал ее «чудом, которое подарил бог». «Мы — пара с тобой, как те сапоги, которым не нужно в стремя. Мы — дом, где легко жить и дышать, мы — пропасть без стен и дна», — написал, в частности, Павел Воля.

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день рожденияЛяйсан УтяшеваПавел Воля

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В день рождения Утяшева обозначила свои «технические характеристики»
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