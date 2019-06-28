«Набираюсь сил»: Кирилл Плетнев высказался о жизни после развода

Актер совсем недавно расстался с Нино Нинадзе.

В жизни Кирилла Плетнева продолжается сложный период – недавно он расстался с супругой Нино Нинадзе. Отношения пары длились четыре года: три года они встречались до брака и год прожили в статусе мужа и жены. Их союз казался очень крепким.

Теперь актер буквально учится жить заново. Друзья советуют: «клин клином вышибают», но Плетнев не спешит искать новые отношения, признается, что не готов к ним.

«Говорили – ищи новую любовь, но я к этому не готов. Набираюсь сил и душевного тепла», — рассуждает мужчина.

Он признается, что раньше стоило одним отношениям закончиться, как сразу же начинались новые. Женщины буквально чувствовали «энергию, тестостерон от меня». Теперь же Плетнев хочет, чтобы все было по-другому, «пусть новая жизнь начнется иначе».

Он учится ценить самые простые вещи, радоваться мелочам. Увлекся боксом – спорт стал спасением и изматывающие тренировки позволяют переключиться и не думать о разлуке.

«Первое время выходил выжатый, как лимон, в мокрой майке. Но все равно было кайфово. Знаете, я начал новую жизнь. И научился любить мелочи», — цитирует 7days.ru Плетнева.

Радость могут доставить прогулки по Москве, чашечка эспрессо, разговоры с людьми, а возвращаться в пустую квартиру Кирилл Плетнев не боится.

«Да, у меня тут бардак, но это мой бардак, и я знаю, где что лежит. Выкурить сигарету, отдохнуть, посмотреть сериал на ночь — это мой идеальный вечер в новой жизни», — удивил поклонников актер.