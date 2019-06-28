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Лена Катина объяснила, почему не может работать с мужем-иностранцем

В 2013 году певица вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича.

Лена Катина объяснила, почему не может работать с мужем-иностранцем
Лена Катина вышла замуж за словенского музыканта/globallookpress.com

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, как ей удается уживаться со своим супругом, рок-гитаристом из Словении Сашо Кузмановичем. Свадьбу пара сыграла в 2013 году. Причем, праздновали они ее сразу в двух странах. На родине мужа, а затем в России.

Лена Катина
Лена Катина рассказала о своем муже/globallookpress.com

«Наша совместная жизнь началась в Америке. Мы жили в Лос-Анджелесе. Будучи беременной, я приняла решение переехать в Россию. Мне хотелось к маме. Последние пять лет живу в родной стране», — рассказала она.

По словам Катиной, мужу, конечно, было сложно привыкать к жизни в России после Лос-Анджелеса. Все-таки другой менталитет.

«Мой муж – музыкант и композитор. Сейчас у него проект в Словении. Он преподает вокал в музыкальной школе. Он шикарный вокалист. При этом о дуэте с ним пока не думаем. Как только мы приступаем к каким-то совместным проектам, то сразу начинаем страшно грызться. По этой причине работу отодвинули в сторону. Дома о ней не вспоминаем. Я не даю советы мужу, а он не дает советов мне», — рассказала она.

Катина также отметила, что муж написал песню, которую посвятил ей. Скоро он ее исполнит для любимой на словенском языке.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Лена КатинаСашо Кузманович

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Лена Катина объяснила, почему не может работать с мужем-иностранцем
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