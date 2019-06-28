Киркоров запустил в Сети новый челлендж «Жизнь без комплексов»

Филипп Киркоров в Instagram запустил новый челлендж. Поводом послужила его композиция «Стеснение пропало». Людей, которые никого не стесняются, считают чудаками и безумцами, но они живут так, как хотят. Известный певец добавил, что ему радостно, что тенденция «жизнь без комплексов», нашла отклик у многих его подписчиков.

Во флеш-мобе «Стеснение пропало» поп-король предложил поучаствовать звездам отечественной эстрады. В их числе Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Яна Рудковская и Ольга Бузова.

«Где есть стеснение, там нет удовольствия! Главное это делать грамотно и со вкусом. Музы мои, все ждут вас. А тем временем пошёл третий миллион просмотров песни «Стеснение пропало», — рассказал о своих достижениях поп-король.

Напомним, что совсем недавно Филипп Киркоров угодил в неприятное авиапроисшествие. Самолет с поп-королем и его детьми смог приземлиться в аэропорту Домодедово только со второй попытки. Музыкант признавался, что пережил не лучшие моменты в своей жизни.