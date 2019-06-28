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Воля с помощью собственных стихов поздравил Утяшеву с днем рождения

Шоумен сравнил их пару с сапогами, которым "не нужно в стремя".

Воля с помощью собственных стихов поздравил Утяшеву с днем рождения
Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото: Globallookpress.com

Гимнастка, телеведущая и мама двоих детей Ляйсан Утяшева 28 июля празднует день рождения. Знаменитости исполнилось 34 года. Первым в Сети ее поздравил супруг Павел Воля.

Комик посвятил жене трогательные стихи собственного сочинения, в которых назвал ее «чудом, которое подарил бог».

«Мы — пара с тобой, как те сапоги,
Которым не нужно в стремя.
Мы — дом, где легко жить и дышать,
Мы — пропасть без стен и дна», — написал Воля.

В завершении он добавил, что всегда рядом, чтобы делать Ляйсан счастливой. В комментариях к поздравлению присоединился коллега Павла Александр Ревва, написав: «С днем рождения».

Стоит напомнить, что пара поженилась в 2012 году, а до этого долго скрывала свои отношения. Сейчас знаменитости воспитывают двоих детей — сына Роберта и дочь Софию, которым 6 лет и 4 года.

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Ляйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева и Павел Воля

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Воля с помощью собственных стихов поздравил Утяшеву с днем рождения
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