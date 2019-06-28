«Это бесит!»: Бейонсе не смогла скрыть раздражение в адрес матери

Тина Ноулз Лоусон, мать Бейонсе, с самого начала занималась имиджем дочери и была ее первым стилистом. По специальности миссис Лоусон парикмахер и костюмер, поэтому звезда изначально оказалась в надежных руках.

Несмотря на зашкаливающую популярность супруги Джея Зи, она до сих пор обращается за помощью к матери в вопросах имиджа. Однако выяснилось, что Бейонсе воспринимает работу матери как должное и не особенно церемонится с ней.

На днях Тина укладывала волосы своей дочери и решила спародировать ее мастера, востребованного стилиста Нила Фарину.

«Все натурально, все очень натурально», — неестественным голосом проговорила миссис Лоусон.

«Мама, это раздражает», — оборвала ее Бейонсе, — серьезно, это очень бесит».

В комментариях к видео, которое, к слову, выложил сам Фарина, поскольку оно очень его насмешило, поклонники отметили, что знаменитости очень повезло с матерью.

«Это так мило. У Бей есть дом за 90 миллионов долларов, но мама расчесывает ей волосы на своей кухне», — написал один из фанатов.