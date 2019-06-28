ЗВЕЗДЫ

«Это бесит!»: Бейонсе не смогла скрыть раздражение в адрес матери

Суперзвезда одернула маму в эфире.

«Это бесит!»: Бейонсе не смогла скрыть раздражение в адрес матери
Бейонсе Ноулз с мамой в Индии Фото: instagram.com/mstinalawson

Тина Ноулз Лоусон, мать Бейонсе, с самого начала занималась имиджем дочери и была ее первым стилистом. По специальности миссис Лоусон парикмахер и костюмер, поэтому звезда изначально оказалась в надежных руках.

Несмотря на зашкаливающую популярность супруги Джея Зи, она до сих пор обращается за помощью к матери в вопросах имиджа. Однако выяснилось, что Бейонсе воспринимает работу матери как должное и не особенно церемонится с ней.

На днях Тина укладывала волосы своей дочери и решила спародировать ее мастера, востребованного стилиста Нила Фарину.

«Все натурально, все очень натурально», — неестественным голосом проговорила миссис Лоусон.

«Мама, это раздражает», — оборвала ее Бейонсе, — серьезно, это очень бесит».

В комментариях к видео, которое, к слову, выложил сам Фарина, поскольку оно очень его насмешило, поклонники отметили, что знаменитости очень повезло с матерью.

«Это так мило. У Бей есть дом за 90 миллионов долларов, но мама расчесывает ей волосы на своей кухне», — написал один из фанатов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БейонсеБейонсе Ноулзродители звездТина Ноулз Лоусон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это бесит!»: Бейонсе не смогла скрыть раздражение в адрес матери
Интересно?
Поделись с друзьями: