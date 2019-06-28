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Британский певец впервые прокомментировал флирт с незамужней Меган

Их невинная переписка имела место незадолго до знакомства Маркл с принцем Гарри.

Британский певец впервые прокомментировал флирт с незамужней Меган
Меган Маркл Фото: Globallookpress.com

Слухи о том, что Меган Маркл после развода была настроена завязать отношения именно с британцем, ходят давно. На этот раз всплыли любопытные подробности. Оказывается, будущей герцогине было не столь уж важно высокое положение будущего избранника.

Выяснилось, что Меган активно заигрывала с финалистом ТВ-шоу X-Factor 36-летним Мэттом Кардлом. Источник рассказал The Sun, что в 2015 году Мэтт подписался на профиль Меган в социальных сетях. Мужчина был восхищен ее ролью в «Форс мажорах» и стал самым настоящим фанатом Маркл.

Каково же было его удивление, когда Меган сразу же подписалась в ответ и написала, что она болела за него на шоу X-Factor и очень рада познакомиться. Пара начала переписываться и будущая герцогиня активно заигрывала с Кардлом. После непродолжительной переписки Меган заявила, что хватит тянуть время и предложила личную встречу.

Тем не менее, во время этого заманчивого предложения Мэтт уже встретил свою девушку и будущую жену Эмбер Хернаман и проигнорировал последнее сообщение от Маркл.

На днях история о неудавшемся романе получила второе дыхание после визита Кардла на шоу Лоррейн Келли. Ведущая поинтересовалась, имел ли место флирт и переписка, о которых столько говорят. Ведь ни он, ни представители герцогини не давали комментариев.

Мэтт не стал отпираться, заметив лишь, что ему с самого начала было ясно, что ничего у них не выйдет.

«Это длилось очень недолго и из этого ничего не получилось. Забавно наблюдать, как из ничего получается нечто значимое в глазах других», — заявил Кардл.

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Британский певец впервые прокомментировал флирт с незамужней Меган
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