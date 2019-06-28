ЗВЕЗДЫ

Калашникова попробовала экспресс-диету и добилась желаемого результата

Диетолог посоветовала певице есть острые и горькие продукты комнатной температуры. Впрочем, были и другие действенные советы.

Калашникова попробовала экспресс-диету и добилась желаемого результата
Анна Калашникова. Фото: globallookpress

Алексей Воробьев задумал динамичный клип для Анны Калашниковой на песню «По любви». Певец не только стал режиссером ролика, но и сыграл одну из главных ролей. Парочка перевоплотилась в суперагентов. Певице нужно было выполнять сложные трюки, поэтому она приняла решение похудеть перед съемками.

Анна Калашникова и Алексей Воробьев. Фото
Для клипа «По любви» Калашникова быстро похудела. Фото: instagram.com/annakalash/

Калашникова обратилась за помощью к диетологу Надежде Шарк. Специалистка помогла уменьшить вес певицы на 2 килограмма за четыре дня. Шарк исключила из рациона Калашниковой молочные продукты. Также она подобрала аюрведические витамины и травы, которые способствуют похудению.

Диетолог посоветовала певице есть острые и горькие продукты комнатной температуры. Также Анна Калашникова постоянно пила теплую воду с соком имбиря и специями. По мнению Надежды Шарк, холодная пища и напитки замедляют работу желудка, поэтому мешают похудению. Певица готова на все, чтобы стать стройной быстро и надолго.

«Главное — закрепить результат. Я хочу дойти до 50 кг при росте в 170. Чтобы фигуры была, как у Лободы», — призналась Анна Калашникова «Комсомольской правде».

После экспресс-диеты Надежда Шарк заметила, что у 35-летней певицы снизился биологический возраст. Калашникова действительно чувствует себя на 20 лет благодаря правильному питанию и витаминам. Звезде остается снизить процент жира до 2%, чтобы добиться идеальной фигуры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ВоробьевАнна Калашниковажесткая диетасъемки клипа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Калашникова попробовала экспресс-диету и добилась желаемого результата
Интересно?
Поделись с друзьями: