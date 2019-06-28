Калашникова попробовала экспресс-диету и добилась желаемого результата

Диетолог посоветовала певице есть острые и горькие продукты комнатной температуры. Впрочем, были и другие действенные советы.

Алексей Воробьев задумал динамичный клип для Анны Калашниковой на песню «По любви». Певец не только стал режиссером ролика, но и сыграл одну из главных ролей. Парочка перевоплотилась в суперагентов. Певице нужно было выполнять сложные трюки, поэтому она приняла решение похудеть перед съемками.

Калашникова обратилась за помощью к диетологу Надежде Шарк. Специалистка помогла уменьшить вес певицы на 2 килограмма за четыре дня. Шарк исключила из рациона Калашниковой молочные продукты. Также она подобрала аюрведические витамины и травы, которые способствуют похудению.

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Диетолог посоветовала певице есть острые и горькие продукты комнатной температуры. Также Анна Калашникова постоянно пила теплую воду с соком имбиря и специями. По мнению Надежды Шарк, холодная пища и напитки замедляют работу желудка, поэтому мешают похудению. Певица готова на все, чтобы стать стройной быстро и надолго.

«Главное — закрепить результат. Я хочу дойти до 50 кг при росте в 170. Чтобы фигуры была, как у Лободы», — призналась Анна Калашникова «Комсомольской правде».

После экспресс-диеты Надежда Шарк заметила, что у 35-летней певицы снизился биологический возраст. Калашникова действительно чувствует себя на 20 лет благодаря правильному питанию и витаминам. Звезде остается снизить процент жира до 2%, чтобы добиться идеальной фигуры.