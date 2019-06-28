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Сябитова выступила против отношений с женатыми мужчинами

Главная сваха страны огорчена, что ее зрительницы часто влюбляются в чужих мужей.

Сябитова выступила против отношений с женатыми мужчинами
Роза Сябитова. Фото: globallookpress

Роза Сябитова предостерегла женщин от частой ошибки. Свахе до сих пор приходят письма с одним и тем же вопросом от телезрительниц. Многие влюбляются в женатых мужчин и не знают, что делать. Сябитова категорически против того, чтобы уводить мужа из семьи. «Я уже устала повторять: женатый мужчина — это грех!» — возмутилась сваха.

Ведущая передачи «Давай поженимся» также заметила, что единицы уходят от жен к любовницам. Чаще всего те не только разрушают семью, но и остаются у разбитого корыта.

«Не берите чужое, никогда и ни за что. Какая бы страсть ни была, какой бы он ни был замечательный и какой бы его жена ни была плохой!» — написала Роза Сябитова.

Сваха подчеркнула, что роль любовницы унизительна. Она посоветовала уходить от мужчины сразу, если он женат. Также Роза Сябитова попросила подписчиц в Instagram поделиться опытом. Большинство поклонниц телеведущей согласились с ней. Женщины рассказали о неприятных эпизодах, когда муж заводил любовницу, но редко создавал с ней новую семью.

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звездные советыличная жизньотношенияРоза Сябитова

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Сябитова выступила против отношений с женатыми мужчинами
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