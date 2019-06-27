Гия Эрадзе помог Волочковой сделать шпагат в воздухе

Балерина обратилась за помощью к директору «Королевского цирка», чтобы поставить свой спектакль в Москве.

После аншлага в Анапе Анастасия Волочкова решила показать постановку «Балерина и клоун» в Москве. Звезде помогал цирковой артист Николай Челноков. Танцовщица поразила публику, сделав шпагат в клетке на высоте 30 метров.

Неизвестно, повторит ли Волочкова этот трюк в Москве. Возможно, она заменит его на не менее опасный. Балерина попросила директора «Королевского цирка» Гию Эрадзе помочь ей с новым шпагатом в воздухе. На этот раз Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку, зацепившись за ленты.

После того, как трюк удался, балерина в шутку попросила Эрадзе взять её в цирк. Волочкова вдохновляется цирковым закулисьем. Ей предоставили возможность пообщаться с дрессированными пони, но те так и норовили прикусить звезду.

Также в спектакле примут участие около сотни детей. Маленьких балерин Волочкова выбирает посредством кастинга в том городе, где намерена выступать. Сейчас звезда репетирует с ученицами города Чехов Московской области.