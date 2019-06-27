ЗВЕЗДЫ

Гия Эрадзе помог Волочковой сделать шпагат в воздухе

Балерина обратилась за помощью к директору «Королевского цирка», чтобы поставить свой спектакль в Москве.

Гия Эрадзе помог Волочковой сделать шпагат в воздухе
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

После аншлага в Анапе Анастасия Волочкова решила показать постановку «Балерина и клоун» в Москве. Звезде помогал цирковой артист Николай Челноков. Танцовщица поразила публику, сделав шпагат в клетке на высоте 30 метров.

Неизвестно, повторит ли Волочкова этот трюк в Москве. Возможно, она заменит его на не менее опасный. Балерина попросила директора «Королевского цирка» Гию Эрадзе помочь ей с новым шпагатом в воздухе. На этот раз Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку, зацепившись за ленты.

После того, как трюк удался, балерина в шутку попросила Эрадзе взять её в цирк. Волочкова вдохновляется цирковым закулисьем. Ей предоставили возможность пообщаться с дрессированными пони, но те так и норовили прикусить звезду.

Также в спектакле примут участие около сотни детей. Маленьких балерин Волочкова выбирает посредством кастинга в том городе, где намерена выступать. Сейчас звезда репетирует с ученицами города Чехов Московской области.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиШпагат Волочковой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гия Эрадзе помог Волочковой сделать шпагат в воздухе
Интересно?
Поделись с друзьями: