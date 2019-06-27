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Алена Рапунцель хочет сделать пластическую операцию

Звезда «Дома-2» решила увеличить грудь и уменьшить нос.

Алена Рапунцель хочет сделать пластическую операцию
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Алена Рапунцель стала гостьей передачи «Бородина против Бузовой». И во время откровенного разговора призналась, что хочет изменить внешность с помощью пластических операций. Молодой маме не нравится собственное отражение в зеркале. При этом она хочет измениться не ради возлюбленного Ильи Яббарова, а по собственному желанию.

«Я обязательно сделаю грудь. Как минимум, третьего с половиной или четвёртого размера. Ещё очень хочу сделать нос, но не ломая спинку, потому что она мне нравится, а чуть кончик уменьшить», — передает слова Алены Рапунцель портал Dom2life.ru.

Также участница «Дома-2» призналась, что не боится идти к хирургу. Алена Рапунцель пережила роды, поэтому может потерпеть сильную боль. Увеличение груди не помешает молодой маме кормить четырехмесячного сына. Из-за приема медикаментов Рапунцель перешла на искусственную смесь.

Старшая сестра Алены также собирается прибегнуть к пластической хирургии. Недавно Оля Рапунцель заявляла, что хочет также увеличить грудь. Кроме того, участница «Дома-2» планирует сделать подтяжку лица и увеличить скулы.

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«Дом-2»Алена Рапунцельпластические операцииринопластикаувеличение груди

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Алена Рапунцель хочет сделать пластическую операцию
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