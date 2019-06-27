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Мистика продолжается: Рудковская опубликовала загадочное видео из дома

Продюсер оправдалась, что история не является пиаром.

Мистика продолжается: Рудковская опубликовала загадочное видео из дома
Яна Рудковская. Фото: globallookpress

На днях Яна Рудковская столкнулась с необъяснимыми явлениями. В её доме появились странные шумы, двери открываются сами собой, а собаки лают в пустоту. Продюсер призналась, что не верит в потусторонние силы, но на всякий случай пригласила священника, чтобы он освятил дом.

На следующий день Рудковская опубликовала жутковатое видео. Продюсер поклялась, что её история не является выдумкой только для того, чтобы пропиарить Диму Билана. У певца скоро выходит клип в стилистике 90-х. Съемками занимался Александр Гудков, он же появился в ролике в образе темного колдуна.

 «Вот реально, дорогие не шучу, но все это конечно мистика и точно не пиар, не мой стиль точно белыми нитками на чёрном сукне!» — написала Яна Рудковская.

Рудковской не понравилось совпадение. По её словам, продюсер ничего не знала о задумке ролика, и тем более о том, что будет в тизере клипа. «Но могу заверить точно, что у нас на 3 этаже был не Билан», — пошутила Яна Рудковская. Она попросила в комментариях певца подтвердить, что это было совпадением, но Дима Билан лишь посмеялся над ситуацией.

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Дима Биланмистикановый тизерЯна Рудковская

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Мистика продолжается: Рудковская опубликовала загадочное видео из дома
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