Модный образ: Асмус выбрала рубашку с разрезами на спине и локтях

Актриса в хештегах к собственному фото в Instagram высмеяла фразы, которые хейтеры пишут ей чаще всего.

Кристина Асмус не перестает экспериментировать со стилем. На этот раз для прогулок по городу актриса выбрала трендовые вещи люксовых брендов. Она надела рубашку от Prada, велосипедки от MSGM, сумку Chloé и кроссовки Alexander McQueen.

Дизайнерская одежда оказалась с оригинальным кроем. Особенно привлекает внимание рубашка с разрезами на спине и локтях. Кристина предвидела, что её нестандартный образ могут раскритиковать, поэтому высмеяла сама себя первая.

Актриса поставила множество хештегов. Среди них «уволь стилиста», «на целую рубашку денег не хватило», «в платье лучше». Заодно Асмус высмеяла надоедливые фразы, которые чаще всего подписчики пишут ей в Instagram: «хештеги Гарик писал», «зачем тебе Бульдог» и даже «когда второго ребенка».

Подписчики оценили юмор любимой актрисы. Её супруг Гарик Харламов имеет определенное влияние на Асмус. Резидент Comedy Club предпочитает шутить более жестко, и не только над самим собой. Недавно его любимой темой для шуток стала программа «Давай поженимся» и Лариса Гузеева. А в последнее время Харламов переключил свою иронию на другую ведущую – Елену Малышеву.