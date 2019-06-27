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Безопасность дома Меган и Гарри «влетит» британцам почти в миллион долларов

Стало известно о новых расходах герцога и герцогини Сассекских на резиденцию Фрогмор.

Безопасность дома Меган и Гарри «влетит» британцам почти в миллион долларов
Охрана Меган Маркл и принц Гарри обойдется британца почти в миллион долларов. Фото: Global Look Press

Новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл превысили бюджет на ремонт своего нового дома уже вызвала недовольство подданных Ее Величества. Однако дополнительные сведения из нового финансового отчета грозят вызвать новую волну негодования.

Сверх трех миллионов долларов, налогоплательщикам придется выложить еще 952 тысячи долларов на обеспечение безопасности герцога и герцогини Сассекских в резиденции Фрогмор.

Хотя на меблировку кухни, гостиной и детской Гарри и Меган выделили свои собственные 317 тысяч долларов, это является каплей в море по сравнению с потраченной на ремонт суммой из казны.

Теперь же сюда добавятся и расходы на обеспечение безопасности — Фрогмор охраняют более 20 сотрудников полиции и часть из вышеназванной суммы идет на их зарплату.

«Безопасность четы стоит в приоритете. Планируется провести ряд мероприятий, чтобы скрыть собственность от любопытных глаз. На них планируется потратить до 25 тысяч долларов», — сообщил информированный источник.

Речь идет об установке сигнализации и посадке быстро растущих деревьев.

Кроме этого, на территории виндзорской резиденции Меган и Гарри планируют построить корты для игры в теннис или бадминтон, пишет Mirror.

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Безопасность дома Меган и Гарри «влетит» британцам почти в миллион долларов
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