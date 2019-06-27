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Яна Поплавская возмущена реакцией в соцсетях на её «беременность»

51-летняя актриса примерила большой живот на съёмках фильма «Новая жизнь».

Яна Поплавская возмущена реакцией в соцсетях на её «беременность»
Яна Поплавская. Фото: globallookpress

Недавно Яна Поплавская смутила подписчиков в Instagram «беременным» фото. На самом деле 51-летняя актриса надела накладной живот, чтобы сыграть  бабушку в интересном положении в фильме «Новая жизнь». Поплавская не ожидала, что поклонники воспримут фото всерьёз и раскритикуют подобный жизненный поворот.

«Я потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том, что я бабка и внуков надо ждать и что рожу непонятно кого!» — написала Яна Поплавская.

Перед съёмками фильма она спорила с приятелем о сценарии. Мужчина не мог поверить, что женщины будут осуждать бабушку, которая решила ещё раз стать мамой. «Беременное» фото для Поплавской оказалось «лакмусовой бумажкой». Актриса увидела, что женщины, которые воспитывают детей, отнеслись к её возможному положению наиболее негативно.

Яна Поплавская расстроилась после критики, но также поняла, что её роль в фильме оказалась важна. Артистка заметила, что мужчины в основном поддержали её, и поблагодарила их за теплые слова.

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беременность и родыкритика в соцсетяхсъемки в киноЯна Поплавская

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Яна Поплавская возмущена реакцией в соцсетях на её «беременность»
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