Савельева подчеркнула стройную фигуру комбинезоном в полоску

35-летняя Саша Савельева 27 марта этого года родила первенца. Почти всю беременность ей удалось скрывать свое интересное положение. Певица предпочла рожать в столичной клинике. Услуги врачей и палата обошлись ей в полтора миллиона рублей. К слову, не обошлось без осложнений, поэтому девушку выписали не сразу. Сейчас она наслаждается долгожданным материнством. За малышом ей помогает присматривать супруг Кирилл Сафонов.

Уже через несколько недель после родов Саша выглядела так, будто и не рожала. Поклонники были поражены такому преображению. Ходили слухи, что она села на жесткую диету, чтобы быстро сбросить лишние килограммы. Однако певица опровергла домыслы, заверив, что диета для кормящих мам существует, чтобы у детей не развилась аллергия на продукты, а вовсе не для стройности. Позже артистка призналась, что даже такую диету не соблюдает, балуя себя сладостями.

По внешности Савельевой этого никак не скажешь. На снимке, которым она поделилась в четверг, девушка предстала в черном комбинезоне в тонкую полоску. Наряд казался слегка мешковатым, за счет этого певица смотрелась еще более хрупкой и стройной, чем обычно. В руках она держала статуэтку, которую получила, выиграв в номинации «Мама года». Поклонники в очередной раз восхитились красотой звезды.

«Какая же ты красивая, обожаю тебя», «Какой стильный наряд», Как можно всегда быть такой стильной«, «И это она стала мамой весной?», «Как хороша», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что сына пара назвала необычным именем Леон. По словам мужа певицы, мальчика назвали вовсе не в четь дедушки. Истинные причины такого выбора супруги оставили в секрете.