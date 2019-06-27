Темникова рассказала, как боролась с заболеванием кожи на лице

По словам звезды, в какой-то момент ей хотелось исчезнуть и не видеть всех окружающих.

Певица Елена Темникова в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о гормональном сбое, который произошел в ее организме. У нее на лице появились огромные шишки и фурункулы. В тот момент ей, как она сказала, хотелось исчезнуть и не видеть никого из окружающих.

«Мне даже лицом было больно пошевелить. Ходила к косметологам, дерматологам. Каждый советовал свой метод лечения и говорил, что его коллеги все делали неправильно. Я даже пила лекарство, где в побочных действиях значился летальный исход. Мне в итоге становилось все хуже и хуже», – рассказала певица.

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В итоге выяснилось, что у исполнительницы заболевание щитовидной железы. Побочным эффектом стало заболевание кожи. В какой-то момент звезда исключила из рациона питания лактозу, пшеницу и многие другие продукты. Однако и это не давало эффекта.

«В итоге кожа выздоровела сама собой. Я до сих пор не понимаю, куда пропали все прыщики и шишки. Как стремительно они появились, также стремительно и пропали. Доктора мне потом говорили, что по мне можно изучать энциклопедию здоровья», – сказала певица.