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Темникова рассказала, как боролась с заболеванием кожи на лице

По словам звезды, в какой-то момент ей хотелось исчезнуть и не видеть всех окружающих.

Темникова рассказала, как боролась с заболеванием кожи на лице
Темникова страдала серьезным заболеванием кожи/globallookpress.com

Певица Елена Темникова в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о гормональном сбое, который произошел в ее организме. У нее на лице появились огромные шишки и фурункулы. В тот момент ей, как она сказала, хотелось исчезнуть и не видеть никого из окружающих.

Елена Темникова
У Темниковой была серьезно поражена кожа/globallookpress.com

«Мне даже лицом было больно пошевелить. Ходила к косметологам, дерматологам. Каждый советовал свой метод лечения и говорил, что его коллеги все делали неправильно. Я даже пила лекарство, где в побочных действиях значился летальный исход. Мне в итоге становилось все хуже и хуже», – рассказала певица.

В итоге выяснилось, что у исполнительницы заболевание щитовидной железы. Побочным эффектом стало заболевание кожи. В какой-то момент звезда исключила из рациона питания лактозу, пшеницу и многие другие продукты. Однако и это не давало эффекта.

«В итоге кожа выздоровела сама собой. Я до сих пор не понимаю, куда пропали все прыщики и шишки. Как стремительно они появились, также стремительно и пропали. Доктора мне потом говорили, что по мне можно изучать энциклопедию здоровья», – сказала певица.

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Тэги:

борьба с болезньюЕлена ТемниковаПрограмма "А поговорить?"

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Темникова рассказала, как боролась с заболеванием кожи на лице
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