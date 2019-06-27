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Папа может: Орбакайте показала, как муж вырвал зуб у их дочери

Семилетняя Клавдия очаровала поклонников своей улыбкой.

Папа может: Орбакайте показала, как муж вырвал зуб у их дочери
Кристина Орбакайте с дочкой. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте в мае этого года отметила 48-летие. Дочка Аллы Пугачевой выглядит превосходно и обладает стройной фигурой, поэтому регулярно облачается в мини-платья и короткие юбки. Недавно впервые за долгое время знаменитость сделала модную стрижку и покрасила волосы, сделав их еще светлее. Взглянув на артистку сложно догадаться, что у нее есть два взрослых сына Никита и Дени, а также семилетняя дочка Клавдия.

Со своим третьим мужем бизнесменом Михаилом Земцовым Орбакайте счастлива в браке уже 14 лет. Иногда в соцсетях она публикует фото с супругом. На днях певица решила поделиться трогательным семейным роликом. В кадре была запечатлена Клавдия, у которой, как оказалось, расшатался передний зуб. Одним движением руки папа вырвал его, чем удивил девочку, но она даже не заплакала.

«Ждём Зубную фею! Папа на все руки!», — написала Кристина. Она также опубликовала фото, на котором ее дочка широко улыбается. Поклонники были очарованы обаянием девочки. «Миша по моему сам стоматолог. Теперь новый зубик надо ждать. Клавочка молодец», — написала одна из подписчиц. Певице пришлось внести ясность. «Миша не стоматолог и никогда им не был. Просто папа может всё», — пояснила она.

Однако добавим, что муж артистки действительно не врач, а вот папа Земцова Михаил Львович является стоматологом. К слову, нашлись те, кому видео показалось слишком личным. Они подвергли критике Орбакайте: «Извините, но зачем вы это покалываете? На такое приятно смотреть только близким», «Совершенно личная съёмка для семейного архива», Неприятно смотреть«, «Это слишком личное. Девочки может потом будет неприятно смотреть на это».

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Папа может: Орбакайте показала, как муж вырвал зуб у их дочери
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