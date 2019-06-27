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Лазарев поздравил племянницу с окончанием 9 класса

После того, как погиб брат певца, Сергей заменил 15-летней Алине отца.

Лазарев поздравил племянницу с окончанием 9 класса
Сергей Лазарев. Фото: globallookpress

Сергей Лазарев отметил успехи племянницы в Instagram. Певец похвастался, что 15-летняя Алина окончила 9 класс без троек. На вручение аттестата смогла прийти бабушка Валентина Лазарева. «Умница, красавица, трудяга! Мы тобой все очень гордимся», — подписал фото Сергей Лазарев.

Сейчас Алину воспитывает мама певца. Его брат Павел ушел из жизни в 2015 году после аварии. Сергей Лазарев тяжело воспринял потерю родственника. Он старается заменить Алине отца, поэтому искренне радуется её успехам, одаривает гаджетами, одеждой и игрушками.

При этом Лазарев не дает ей поблажек, когда дело касается творчества. Алина иногда выступает на сцене. Она решила пойти по стопам дяди и попала в состав группы «Непоседы». Именно там финалист «Евровидения» сам начинал свою карьеру. Никто из жюри не знал, что Алина – родственница Сергея Лазарева, поэтому девочка попала туда только благодаря своему таланту.

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Лазарев поздравил племянницу с окончанием 9 класса
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