ЗВЕЗДЫ

Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Певица наслаждается отдыхом за границей.

Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте
Ани Лорак. фото: globallook.com

Ани Лорак в январе этого года оформила развод с мужем Муратом Налчаджиоглу. Это произошло на фоне слухов о многочисленных изменах бизнесмена. Поклонники переживали за 40-летнюю певицу. Они недоумевали, как такую красивую девушку можно не любить. Однако недавно артистка подтвердила, что встречается с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Похоже, что разница в возрасте почти в 20 лет звезду не смущает.

Сейчас Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) отдыхает за границей. У нее намечены гастроли на конец лета, поэтому сейчас она набирается сил. В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте. Наряд подчеркнул подтянутую и стройную фигуру девушки. Лорак позировала на фоне белых домиков и цветущих растений. Поклонники предположили, что звезда отдыхает на популярном среди отечественных знаменитостей курорте — Миконосе.

«В приятном шоке», «Такая высокая с этого ракурса!», «Какая фигура красивая», «Потрясающая форма», — прокомментировали пост подписчики. По неизвестным причинам, певица удалила снимок, но он уже успел распространится по Сети. К слову, Лорак чуть ранее поделилась снимком, на котором запечатлена в платье-сорочке с глубоким декольте. Многие отметили, то в таком наряде девушка выглядит очень женственно и привлекательно.

Напомним, что у певицы подрастает дочь София. 9 июня девочке исполнилось восемь лет. Лорак устроила праздник по такому случаю. На него не явился бывший муж артистки, но зато позже он провел целый день с наследницей. Каролина не препятствует общению бизнесмена с дочкой.

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Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте
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