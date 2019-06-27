Васильев раскритиковал уколы красоты и одобрил пластическую хирургию

Александр Васильев прибыл на Сахалин, чтобы поучаствовать в пресс-конференции своей постановки «Мода, секс и религия». Во время разговора с журналистами ведущий передачи «Модный приговор» признался, что поддерживает кожу лица в тонусе благодаря итальянским кремам с гиалуроновой кислотой. При этом Васильев резко высказался об уколах красоты.

«Я ни разу в жизни не делал уколы красоты, в отличие от многих других знаменитостей в моем возрасте. Они сильно наколоты. Поэтому у них атрофируется мимика, и они не могут ничего делать лицом. Потому что это маска», — приводят слова Александра Васильева портал «Вокруг ТВ».

Он привел в пример Джейн Фонду. По мнению Васильева, актриса прекрасно выглядит без вмешательства ботокса или хирургов, и морщины нисколько её не портят. Все же, историк моды не против тех актрис, которые прибегают к пластической хирургии.

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Васильев, конечно, раскритиковал российских звезд, но также назвал «див» российского кино. Историк моды уверен, что это Паулина Адреева, Светлана Ходченкова и Анна Чиповская. Раньше в этом списке была и Рената Литвинова, но на этот раз Васильев не назвал её. Он лишь пожаловался, что актриса обещала отдать свое платье в его коллекцию, но та забыла.