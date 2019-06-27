ЗВЕЗДЫ

Как две капли: Гузеева опубликовала фотоколлаж с дочерью

Подписчики страницы актрисы в Instagram нашли общие черты у мамы и 19-летней Ольги.

Как две капли: Гузеева опубликовала фотоколлаж с дочерью
Лариса Гузеева. Фото: globallookpress

Лариса Гузеева поделилась в Instagram коллажем, на котором запечатлены её дочь и сама актриса в молодости. 19-летняя Оля оказалась невероятно похожа на звездную маму. Эту особенность также заметили подписчики страницы телеведущей.

Некоторые из них правда уверены, что Оля больше похоже на своего отца Игоря Бухарова, особенно носом. Но все же большинство поклонников заметили общие черты именно между мамой и дочкой.

«Какие вы красивые! Порода!», «Лариса, а девочка ваша улучшенный вариант», «Под грушу яблоки не падают, она такая же красавица», «Мне кажется, дочка даже красивее», — написали в комментариях.

Лариса Гузеева рада проводить как можно больше времени с детьми. Недавно вместе со старшим сыном Георгием и Олей они отправились в Италию. Звездная семья живет в самом центре столицы в домике, находящемся в уютном узком дворике.

Гузеева не расстается с дочерью не только на отдыхе. Оля оказалась с мамой на съемках передачи «Живая жизнь». Вместе они готовят интересные блюда из доступных продуктов. Чтобы поддержать родительницу, Оля также перекрасилась в блондинку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

воспитание дочеридочь Ларисы ГузеевойЛариса Гузеева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как две капли: Гузеева опубликовала фотоколлаж с дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: