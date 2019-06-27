Как две капли: Гузеева опубликовала фотоколлаж с дочерью

Лариса Гузеева поделилась в Instagram коллажем, на котором запечатлены её дочь и сама актриса в молодости. 19-летняя Оля оказалась невероятно похожа на звездную маму. Эту особенность также заметили подписчики страницы телеведущей.

Некоторые из них правда уверены, что Оля больше похоже на своего отца Игоря Бухарова, особенно носом. Но все же большинство поклонников заметили общие черты именно между мамой и дочкой.

«Какие вы красивые! Порода!», «Лариса, а девочка ваша улучшенный вариант», «Под грушу яблоки не падают, она такая же красавица», «Мне кажется, дочка даже красивее», — написали в комментариях.

Лариса Гузеева рада проводить как можно больше времени с детьми. Недавно вместе со старшим сыном Георгием и Олей они отправились в Италию. Звездная семья живет в самом центре столицы в домике, находящемся в уютном узком дворике.

Гузеева не расстается с дочерью не только на отдыхе. Оля оказалась с мамой на съемках передачи «Живая жизнь». Вместе они готовят интересные блюда из доступных продуктов. Чтобы поддержать родительницу, Оля также перекрасилась в блондинку.