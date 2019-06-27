Алена Кравец посвятила новую песню Юлии Началовой

Певица завершила работу над композицией «Я не такая, как все».

Алена Кравец представила на суд слушателей свою новую песню. Певица и ее коллектив завершили работу над романтической композицией «Я не такая, как все». Несколько месяцев артистка рассказывала в Instagram, как продвигается работа над синглом, а поклонники с нетерпением ждали, когда смогут полностью услышать трек.

Как рассказала Кравец, ее песню взяли сразу несколько столичных радиостанций, она будет транслироваться на многих FM-волнах и не только российских. Свое творение звезда посвятила скончавшейся в минувшем марте Юлии Началовой.

«Сегодня моя новая композиция официально вышла в России. Это песня-посвящение памяти моей подруги Юлии Началовой. Царствие ей небесное», – сообщила Алена порталу Teleprogramma.pro.

Ранее Кравец рассказала, что готова позаботиться о дочери Юлии, 12-летней Вере. У самой певицы подрастает дочь Даниэлла и, как считает звездная мама, дети могли бы хорошо поладить. Алена могла бы поддержать оставшуюся без матери девочку, помочь ей в творчестве, обучить этикету и сделать настоящей светской леди.

Напомним, медики не смогли спасти Юлию. У певицы началась гангрена после того, как она незначительно повредила ногу. Состояние Началовой сильно осложнили ее заболевания — подагра и диабет.