Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса

После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star. Вместе с подругой Ириной Кирсановой и её супругом Денисом они придумали эту косметическую марку. Три партнера старались вкладываться в дело поровну.

Алена Шишкова являлась лицом White Star. Из-за занятости на съёмках бизнес все чаще контролировала подруга, которая два года работала на модель в качестве агента. Недавно партнеры заявили в Instagram о расставании. Шишкова не сразу объяснила причину разлада.

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По словам Алены, ей пришлось отказаться от сотрудничества после того, как Ирина с супругом переоформили бизнес полностью на себя. Алена Шишкова обратилась к адвокатам за справедливостью. Бывшая подруга на встрече не смогла объяснить причины своего поступка. При этом Ирина готова вернуть White Star, но за неприличную сумму.