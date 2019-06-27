Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса

После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star. Вместе с подругой Ириной Кирсановой и её супругом Денисом они придумали эту косметическую марку. Три партнера старались вкладываться в дело поровну.
Алена Шишкова являлась лицом White Star. Из-за занятости на съёмках бизнес все чаще контролировала подруга, которая два года работала на модель в качестве агента. Недавно партнеры заявили в Instagram о расставании. Шишкова не сразу объяснила причину разлада.
По словам Алены, ей пришлось отказаться от сотрудничества после того, как Ирина с супругом переоформили бизнес полностью на себя. Алена Шишкова обратилась к адвокатам за справедливостью. Бывшая подруга на встрече не смогла объяснить причины своего поступка. При этом Ирина готова вернуть White Star, но за неприличную сумму.
«Я, правда, считала Иру подругой, в каждом интервью говорила о ней, а она просто использовала меня в личных целях. Бренд «Алена Шишкова» мы в том виде всегда делили пополам, и я от души всегда делилась всем, чем могла», — рассказала Алена Шишкова порталу PeopleTalk.