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Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса

По словам экс-возлюбленной Тимати, её попросту обманула подруга.

Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
Алена Шишкова. Фото: globallookpress

После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star. Вместе с подругой Ириной Кирсановой и её супругом Денисом они придумали эту косметическую марку. Три партнера старались вкладываться в дело поровну.

Алена Шишкова являлась лицом White Star. Из-за занятости на съёмках бизнес все чаще контролировала подруга, которая два года работала на модель в качестве агента. Недавно партнеры заявили в Instagram о расставании. Шишкова не сразу объяснила причину разлада.

По словам Алены, ей пришлось отказаться от сотрудничества после того, как Ирина с супругом переоформили бизнес полностью на себя. Алена Шишкова обратилась к адвокатам за справедливостью. Бывшая подруга на встрече не смогла объяснить причины своего поступка. При этом Ирина готова вернуть White Star, но за неприличную сумму.

«Я, правда, считала Иру подругой, в каждом интервью говорила о ней, а она просто использовала меня в личных целях. Бренд «Алена Шишкова» мы в том виде всегда делили пополам, и я от души всегда делилась всем, чем могла», — рассказала Алена Шишкова порталу PeopleTalk.

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Алена Шишковаскандалсовместный бизнес

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Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
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