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Модель плюс-сайз Тесс Холлидей поделилась откровенными кадрами

155- килограммовая манекенщица продемонстрировала роскошные формы с неожиданного ракурса.

Модель плюс-сайз Тесс Холлидей поделилась откровенными кадрами
Тесс Холлидей выступает за бодипозитив. Фото: globallookpress.com

Самая известная модель категории плюс-сайз Тесс Холлидей совершенно не стесняется своей пышной фигуры. Американская манекенщица часто радует своих подписчиков в Instagram откровенными фото в белье, а то и вовсе без одежды.

На днях знаменитая пышка поделилась с подписчиками новым видео, сделанным в джакузи. На нем Тесс предстает в весьма необычном ракурсе. Девушка со смехом поворачивается спиной к камере, выставляя напоказ свою «пятую точку».

Провокационное видео, как всегда, вызвало бурное обсуждение среди подписчиков. Традиционно не обошлось и без хейтеров, посоветовавших Тесс сесть на диету, отправиться в спортзал и вообще не публиковать подобные посты. Им возражают фанаты Холлидей, считающие девушку невероятно сексуальной и привлекательной.

Сама же модель не устает повторять, что ее тело – ее дело. Ей комфортно и менять что-то в угоду моде она не намерена. Более того, главным делом своей жизни звезда считает вовсе не модельный бизнес, а борьбу с принятыми в обществе стереотипами по отношению к полным людям и модой на худобу. Тесс отмечает, что каждый должен выбирать сам, без оглядки на других, как ему выглядеть.

«Нам не оставляют выбора! Я считаю, что еще много нужно поменять в модной индустрии», – цитирует слова Холлидей сайт kp.ru.

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Модель плюс-сайз Тесс Холлидей поделилась откровенными кадрами
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