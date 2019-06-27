Модель плюс-сайз Тесс Холлидей поделилась откровенными кадрами

Самая известная модель категории плюс-сайз Тесс Холлидей совершенно не стесняется своей пышной фигуры. Американская манекенщица часто радует своих подписчиков в Instagram откровенными фото в белье, а то и вовсе без одежды.

больше по теме Cosmo признал лучшей обложку с моделью плюс-сайз Тесс Холлидей Британское издание отдало первое место самой полной в мире модели.

На днях знаменитая пышка поделилась с подписчиками новым видео, сделанным в джакузи. На нем Тесс предстает в весьма необычном ракурсе. Девушка со смехом поворачивается спиной к камере, выставляя напоказ свою «пятую точку».

Провокационное видео, как всегда, вызвало бурное обсуждение среди подписчиков. Традиционно не обошлось и без хейтеров, посоветовавших Тесс сесть на диету, отправиться в спортзал и вообще не публиковать подобные посты. Им возражают фанаты Холлидей, считающие девушку невероятно сексуальной и привлекательной.

Сама же модель не устает повторять, что ее тело – ее дело. Ей комфортно и менять что-то в угоду моде она не намерена. Более того, главным делом своей жизни звезда считает вовсе не модельный бизнес, а борьбу с принятыми в обществе стереотипами по отношению к полным людям и модой на худобу. Тесс отмечает, что каждый должен выбирать сам, без оглядки на других, как ему выглядеть.