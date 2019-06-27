Викторина от Галкина: телеведущий раскрыл место своего отдыха

Пародист оказался на одном из островов Средиземного моря. Подписчики его страницы в Instagram не сразу узнали места на опубликованном юмористом фото.

Максим Галкин опубликовал фото с отдыха. Юморист расположился на каменной скамейке на фоне гор. Компанию на снимке ему составил надувной кит. Галкин пожаловался, что в тени доходит до 35 градусов жары. Подписчики стали гадать, где отдыхает пародист.

Большинство решило, что Галкин отдыхает на Кипре или на Крите. В комментариях телеведущий ответил, что поклонники не правы. На вопрос: «В Сицилии?» Галкин намекнул, что разгадка близка. Одна из подписчиц узнала пейзаж и написала, что это курортный город Порто-Черво. Галкин ответил на предположение улыбающимся смайликом.

Порто-Черво – элитный курортный городок на острове Сардиния. Миллиардеры и звезды отдыхают здесь, в этом местечке даже есть элитный яхт-клуб.

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При этом большинство поклонников решили, что Максим Галкин проводит отпуск на Кипре. В начале июня в СМИ появилась информация, будто бы Алла Пугачева с супругом присмотрели на этом острове особняк. Галкин опроверг слухи и обиделся на Андрея Малахова, чье издание опубликовала ложную информацию.