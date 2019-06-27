ЗВЕЗДЫ

Викторина от Галкина: телеведущий раскрыл место своего отдыха

Пародист оказался на одном из островов Средиземного моря. Подписчики его страницы в Instagram не сразу узнали места на опубликованном юмористом фото.

Викторина от Галкина: телеведущий раскрыл место своего отдыха
Максим Галкин. Фото: globallookpress

Максим Галкин опубликовал фото с отдыха. Юморист расположился на каменной скамейке на фоне гор. Компанию на снимке ему составил надувной кит. Галкин пожаловался, что в тени доходит до 35 градусов жары. Подписчики стали гадать, где отдыхает пародист.

Большинство решило, что Галкин отдыхает на Кипре или на Крите. В комментариях телеведущий ответил, что поклонники не правы. На вопрос: «В Сицилии?» Галкин намекнул, что разгадка близка. Одна из подписчиц узнала пейзаж и написала, что это курортный город Порто-Черво. Галкин ответил на предположение улыбающимся смайликом.

Максим Галкин. Фото
Галкин намекнул, что отдыхает в Сардинии. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru/

Порто-Черво – элитный курортный городок на острове Сардиния. Миллиардеры и звезды отдыхают здесь, в этом местечке даже есть элитный яхт-клуб.

При этом большинство поклонников решили, что Максим Галкин проводит отпуск на Кипре. В начале июня в СМИ появилась информация, будто бы Алла Пугачева с супругом присмотрели на этом острове особняк. Галкин опроверг слухи и обиделся на Андрея Малахова, чье издание опубликовала ложную информацию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ГалкинМаксим Галкин последние новостиотдых на море

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Викторина от Галкина: телеведущий раскрыл место своего отдыха
Интересно?
Поделись с друзьями: