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Эмма Стоун получила травму на концерте Spice Girls

Звезда фильма «Ла Ла Ленд» может лишиться роли Круэллы в экранизации диснеевской классики «101 далматинец».

Эмма Стоун получила травму на концерте Spice Girls
Съемки Эммы Стоун в "Стервелле" оказались под угрозой из-за травмы актрисы. Фото: Global Look Press

Работа над диснеевским приквелом «101 далматинец» оказалась под угрозой срыва. Причиной того стала травма, которую получила исполнительница одной из главных ролей Эмма Стоун.

Несчастный случай произошел во время концерта Spice Girls на стадионе Уэмбли. Актриса, забравшаяся на плечи своего бойфренда, так разошлась, что свалилась на пол. При этом она сильно ушибла плечо.

Врачи сказали ей взять больничный на два месяца и носить бандаж для плеча.

Эта травма поставила участие Стоун в съемках фильма «Стервелла» под угрозу.  Для этого она специально прилетела в Лондон, где должны были сниматься ряд сцен. В картине актриса играет главную злодейку — Круэллу, но теперь работа над картиной застопорилась.

«Сначала она думала, что это просто сильный ушиб, но затем оказалось, что это перелом. Эмма чрезвычайно расстроена, что получила такую серьезную травму», — рассказал инсайдер.

«Для роли требуется, чтобы она была в отличной физической форме, так как по сюжету ей нужно быть очень активной и гоняться за собаками», — объяснил он.

Перед концертом Эмма сделала несколько снимков с одной из участниц Spice GirlsЭммой Бантон. Актриса призналась, что является большой поклонницей группы и была одержима ей, будучи подростком. «Они научили меня, что значит женская сила», — цитирует звезду The Sun.

 

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Эмма Стоун получила травму на концерте Spice Girls
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