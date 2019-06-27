Юлия Пересильд объяснила, почему редко выводит в свет дочерей

На завершившийся накануне в Сочи фестиваль «Кинотавр» многие знаменитости приехали вместе с семьями. Юлия Пересильд и Алексей Учитель в этот раз решили не следовать традициям и не взяли на красную дорожку своих дочерей Анну и Марию.

Решение оставить наследниц дома актриса объяснила тем, что из-за насыщенной программы мероприятия времени на общение с ними совсем не осталось бы. Кроме того, Юлия уверена, что детям не стоит находиться в подобных местах, именно поэтому она редко выводит девочек в свет.

«Да, я просто верю в то, что существует некая энергия, и дети еще не способны ее переносить», – считает артистка.

Впрочем, от недостатка общения Анна и Мария не будут страдать ни в коем случае. Звездная мама считает, что дети должны идти в ногу со временем, поэтому она уже разрешила десятилетней Ане завести личный блог в Instagram. Однако Пересильд поставила девочке одно условие: она будет размещать на своей странице только интересные рассказы о чем-то новом.

«Если эти тексты имеют хоть минимальную художественную или эмоциональную ценность, пожалуйста. Я ее при этом не контролирую, не навязываю свое мнение», – цитировал артистку портал Teleprogramma.pro.

По материалам портала woman.ru.