В купальнике и на каблуках: Самбурская пытается привлечь внимание мужчин

Настасья Самбурская выглядит сильной и смелой женщиной, но даже у нее иногда случаются плохие дни. Так несколько недель назад актриса расплакалась на камеру, рассказывая о том, что в ее жизни появился отец-алкоголик, который устроил беспорядок в подаренном ею доме. После пережитого стресса девушка летала с Натальей Рудовой в Монако, чтобы развеяться. А теперь она уже отдыхает одна в Таиланде. Актриса загорает и устраивает фотосессии в купальниках.

На днях Самбурская продемонстрировала фигуру в цветастом закрытом наряде для купания. Тогда некоторые пользователи Сети подвергли актрису критике. Они решили, что ей срочно нужно сесть на диету. Колкие замечания не расстроили девушку. Она продолжила выкладывать пикантные фото. В четверг Настасья сфотографировалась в алом купальнике. При этом она даже надела босоножки на шпильке.

«Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали, часики-то тикают», — написала артистка. «Вы не подумайте, я это не серьёзно», — добавила она, но не все ей поверили. Поклонники стали подозревать, что демонстрируя свою фигуру во всей красе, Самбурская хочет привлечь к себе внимание мужчин. «В 32 выглядит как в 18 — это надо еще умудрится», «Купальник и шпильки- это очень круто выглядит», «Вот это ножки, бесконечные и очень стройные», — стали одаривать звезду комплиментами подписчики.

Похоже, что теплые слова только обрадовали девушку. Она сняла видео, на котором бежит на шпильках у бассейна. «Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты алкоголик. Я всё сама выпью», — решила пошутить Настасья. К слову, на диете актриса не сидит. В отпуске она пробует местную пищу, но также не отказывается от жареной курицы. Поклонники удивляются тому, как Самбурской удается выглядеть такой стройной и подтянутой.