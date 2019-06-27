Пляжный отдых: Чехова скрывает лицо под солнцезащитной маской

Анфиса Чехова вновь улетела в отпуск. На этот раз звезда отправилась с Дубай. Телеведущая на отдыхе купается в море, ходит за покупками и занимается йогой в большом аквариуме. На жарком пляже Чехова не забывает фотографироваться в купальнике, но при этом не снимает с себя огромную солнцезащитную маску.

Телеведущая не первый раз появляется в Instagram в странном образе. Она объяснила необычный выбор аксессуара. Чехова вспомнила, что в арабских странах женщины покрыты одеждой с ног до головы, но при этом у них видны глаза. Также Анфиса узнала, что некоторые жители Индии приемлют открытый пупок в сари, но женщины при этом не должны смотреть на мужчин. Словом, кришнаиты считают самым привлекательным в женщине взгляд, а не тело.

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Судя по фото, глаза Анфиса Чехова считает привлекательнее аппетитных форм, поэтому она не стесняется снимков в купальнике. Также это является одной из причин, почему она носит маску на пляже. Другая причина более прозаичная: звезда страдает от пигментных пятен. Чехова старается защитить лицо от палящего солнца. При этом её остальное тело идеально принимает загар.