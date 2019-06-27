Без фотошопа: папарацци засняли 53-летнюю Кроуфорд в бикини

Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) относится к тем женщинам, которые будто остановили время. В свои 53 года супермодель может похвастаться стройной фигурой без обвисшей кожи и целлюлита. Не стесняется знаменитость и показывать свое лицо без макияжа. Это не удивительно, так как у нее идеальный овал лица и минимум морщин. Стоит напомнить, что в свое время мужем модели был сам Ричард Гир, но прожили вместе они только четыре года.

Сейчас Кроуфорд проживает в Малибу. Она счастлива в браке с бизнесменом Рэнди Гербером, которому родила сына Пресли и дочь Кайю. Модель продолжает сниматься для глянца и по-прежнему не стесняется раздеваться на камеру. Некоторые пользователи Сети даже стали подозревать, что снимки женщины подвергаются сильной обработке фотошопом, так как ее тело выглядит слишком идеально для столь зрелого возраста.

Однако недавно Синди приехала в Майами, чтобы отдохнуть вместе с дочкой. Папарацци удалось заснять звезду, когда она загорала у бассейна. Она была облачена в черное бикини и белую легкую накидку. Рядом с ней находилась Кайя, которая тоже выбрала черный купальник. Девушка только вышла из бассейна, поэтому укуталась в полотенце. На фото видно, что у Кроуфорд и ее наследницы идеальные фигуры. Снимки не были подвергнуты обработке, поэтому теперь фанатам есть с чем сравнить кадры из глянца.

Напомним, что 17-летняя дочка знаменитости пошла по ее стопам и активно штурмует подиумы. Она уже бывала на самых громких показах: от дефиле модного дома Chanel до шоу Dior. Кайя очень похожа на свою звездную маму. Есть все шансы, что она повторит ее успех.