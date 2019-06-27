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Бывших спортсменов не бывает: Утяшева показала шпагат, стоя на голове

Телеведущая поделилась подробностями своей тренировки.

Бывших спортсменов не бывает: Утяшева показала шпагат, стоя на голове
Ляйсан Утяшева Фото: Globallookpress.com

Ляйсан Утяшева сейчас со всей семьей находится в отпуске на курорте «Роза Хутор». Ведущая явно наслаждается отдыхом и регулярно выкладывает фото и видео-отчеты о проведенном времени.

На этот раз Ляйсан решила поделиться записью своей ежедневной спортивной тренировки. Бывшая гимнастка пришла заниматься, судя по всему, на крышу отеля, так как оттуда открывался потрясающий вид на горы. В своем посте она подчеркнула, как полезно тренироваться на свежем воздухе, насыщая тело кислородом.

Для занятия Утяшева выбрала модные в этом сезоне велосипедки и свободную спортивную борцовку. Обуви при этом на ней не было, звезда предпочла быть босиком. В ролике можно увидеть, как Ляйсан делает наклоны, приседания и уделяет большое внимание растяжке. В конце звезда встала на голову и продемонстрировала шпагат в воздухе.

В комментариях поклонники восхитились прекрасной подготовкой и фигурой ведущей.

«Всё-таки гимнасток бывших не бывает», «Какие ноги, это что-то невероятное», «На это можно смотреть бесконечно», — написали фолловеры.

Некоторые подписчики, впрочем, вновь упомянули, что Утяшевой не идет новый цвет волос. Не так давно знаменитость перекрасилась в блондинку, и часть поклонников продолжает утверждать, что новый имидж ей не к лицу.

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Ляйсан Утяшеватренировки звездШпагат

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Бывших спортсменов не бывает: Утяшева показала шпагат, стоя на голове
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