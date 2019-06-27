Бывших спортсменов не бывает: Утяшева показала шпагат, стоя на голове

Ляйсан Утяшева сейчас со всей семьей находится в отпуске на курорте «Роза Хутор». Ведущая явно наслаждается отдыхом и регулярно выкладывает фото и видео-отчеты о проведенном времени.

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На этот раз Ляйсан решила поделиться записью своей ежедневной спортивной тренировки. Бывшая гимнастка пришла заниматься, судя по всему, на крышу отеля, так как оттуда открывался потрясающий вид на горы. В своем посте она подчеркнула, как полезно тренироваться на свежем воздухе, насыщая тело кислородом.

Для занятия Утяшева выбрала модные в этом сезоне велосипедки и свободную спортивную борцовку. Обуви при этом на ней не было, звезда предпочла быть босиком. В ролике можно увидеть, как Ляйсан делает наклоны, приседания и уделяет большое внимание растяжке. В конце звезда встала на голову и продемонстрировала шпагат в воздухе.

В комментариях поклонники восхитились прекрасной подготовкой и фигурой ведущей.

«Всё-таки гимнасток бывших не бывает», «Какие ноги, это что-то невероятное», «На это можно смотреть бесконечно», — написали фолловеры.

Некоторые подписчики, впрочем, вновь упомянули, что Утяшевой не идет новый цвет волос. Не так давно знаменитость перекрасилась в блондинку, и часть поклонников продолжает утверждать, что новый имидж ей не к лицу.