ЗВЕЗДЫ

Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности

Дочери модели и Дмитрия Тарасова не исполнилось и года.

Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности
Фото: Instagram@kostenko.94

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко, возможно, ждут пополнения в семье. Комментариев от супругов насчет беременности пока не поступало. Но, по слухам, звездная пара узнала о радостном событии после романтической поездки в Италию.

Ранее Анастасия признавалась, что они с мужем мечтают о детях-погодках. По ее словам, следующую беременность она планирует, как только восстановится после рождения дочери. Наследнице звездной пары Милане уже исполнилось одиннадцать месяцев. Счастливые родители регулярно публикуют кадры с девочкой в Instagram, а поклонники отмечают, что малышка растет очень милой. Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.

Фото: Instagram@kostenko.94

Напомним, Дмитрий Тарасов играл за московский «Локомотив» девять лет. На его счету порядка двухсот матчей, победа в чемпионате страны и Кубок России. Контракт с железнодорожниками у полузащитника завершается в конце июня, футболист решил его не продлять. Всего лишь год назад 32-летний спортсмен в интервью отмечал, что клуб стал для него вторым домом, а коллеги – семьей. Теперь же он не будет участвовать в сборах и ждет предложений от других команд.

О том, что Анастасия Костенко может ждать малыша, сообщает Telegram-канал «Только никому».

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Анастасия Костенкобеременность и родыДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

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Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности
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