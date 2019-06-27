Алексей Воробьев перестал скрывать свою девушку

Герой шоу «Холостяк», певец Алексей Воробьев остается одним из самых загадочных и востребованных женихов российской эстрады. Артист не раскрывает подробностей своей личной жизни, но редко упускает случай пофлиртовать со своими поклонницами.

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На прошлой неделе певец игриво поинтересовался у подписчиц своей страницы в Instagram, куда бы они хотели отправиться, если бы оказались с ним в одном автомобиле. До этого он также откровенно спрашивал девушек, хотели бы они провести с ним ночь.

Но на этот раз Алексею действительно удалось удивить фолловеров. В своем блоге он разместил снимок с манекеном.

«Я и моя девушка», — подписал кадр исполнитель на английском языке.

На фото Алексей стоит позади пластмассовой женщины и выглядывает из-за ее плеча. Стоит отметить, что избранница Воробьева блондинка, и наряд он ей подобрал трендовый — красное платье с гороховым принтом.

Фанатки начали шутить в комментариях, делано расстраиваясь из-за того, что сердце кумира занято, впрочем, не забывая находить во внешности манекена недостатки.

Одна из подписчиц указала, что девушка чересчур накрашена, на что Воробьев ответил: «Ты просто ревнуешь».