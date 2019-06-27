Ким Кардашян не побоялась показать себя без макияжа

Ким Кардашян прославилась во многом благодаря своим сетевым мастер-классам по макияжу. Звезда не скрывает своего обсессивного отношения к декоративной косметике и с удовольствием использует ее по любому поводу.

больше по теме Ким Кардашян показала, как добивается светящейся кожи Светская львица предпочитает пользоваться косметикой на всем теле.

Не так давно знаменитость презентовала собственную линейку специализированных средств для ухода за кожей лица и тела. И в рамках промо дала несколько советов, как можно с помощью ее косметики скрыть изъяны даже на ногах и руках.

Тем удивительнее фанатам было увидеть новый снимок звезды в Instagram, где она совершенно не накрашена. На фото Ким в простом белом платье-футболке, с распущенными не уложенными волосами и абсолютно «голым» лицом.

Подписчики отметили, что супруга Канье Уэста на этом фото совершенно не похожа на мать троих детей, а выглядит как школьница.

«Боже, какая милашка!», «Детка, да ты помолодела лет на десять», «Умоляю, выброси всю чертову косметику», — написали фолловеры.