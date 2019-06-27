Ким Кардашян не побоялась показать себя без макияжа

Ким Кардашян прославилась во многом благодаря своим сетевым мастер-классам по макияжу. Звезда не скрывает своего обсессивного отношения к декоративной косметике и с удовольствием использует ее по любому поводу.
Не так давно знаменитость презентовала собственную линейку специализированных средств для ухода за кожей лица и тела. И в рамках промо дала несколько советов, как можно с помощью ее косметики скрыть изъяны даже на ногах и руках.
Тем удивительнее фанатам было увидеть новый снимок звезды в Instagram, где она совершенно не накрашена. На фото Ким в простом белом платье-футболке, с распущенными не уложенными волосами и абсолютно «голым» лицом.
Подписчики отметили, что супруга Канье Уэста на этом фото совершенно не похожа на мать троих детей, а выглядит как школьница.
«Боже, какая милашка!», «Детка, да ты помолодела лет на десять», «Умоляю, выброси всю чертову косметику», — написали фолловеры.