ЗВЕЗДЫ

Ким Кардашян не побоялась показать себя без макияжа

Поклонники не узнали звезду без привычного толстого слоя грима.

Ким Кардашян не побоялась показать себя без макияжа
Ким Кардашян Фото:instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашян прославилась во многом благодаря своим сетевым мастер-классам по макияжу. Звезда не скрывает своего обсессивного отношения к декоративной косметике и с удовольствием использует ее по любому поводу.

Не так давно знаменитость презентовала собственную линейку специализированных средств для ухода за кожей лица и тела. И в рамках промо дала несколько советов, как можно с помощью ее косметики скрыть изъяны даже на ногах и руках.

Тем удивительнее фанатам было увидеть новый снимок звезды в Instagram, где она совершенно не накрашена. На фото Ким в простом белом платье-футболке, с распущенными не уложенными волосами и абсолютно «голым» лицом.

Подписчики отметили, что супруга Канье Уэста на этом фото совершенно не похожа на мать троих детей, а выглядит как школьница.

«Боже, какая милашка!», «Детка, да ты помолодела лет на десять», «Умоляю, выброси всю чертову косметику», — написали фолловеры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный образзвездный стильКим КардашянКим Кардашян без макияжаснимок без макияжа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ким Кардашян не побоялась показать себя без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: