Исхудавшая Дана Борисова не может набрать вес

Дана Борисова прошла длительный курс реабилитации от наркозависимости. Сейчас телеведущая вновь общается с дочкой Полиной и помогает другим справиться с пагубными пристрастиями, которые поборола сама.

больше по теме Дана Борисова заявила о психических проблемах Марины Хлебниковой Ведущая напомнила, что певица тяжело переживает смерть бывшего мужа.

Но, как призналась знаменитость, теперь ее беспокоит другая проблема. В последнее время у нее совсем пропал аппетит, из-за чего она слишком сильно похудела. На фигуру Дана не жалуется, однако считает, что лицо ее при недостатке веса выглядит уставшим. Борисова не знает, как справиться с ситуацией и вновь набрать вес. Сейчас она весит 51 килограмм и надеется поправиться как минимум на четыре кило.

«Очень похудела! Первый раз в жизни со мной такое произошло. У меня в эти дни просто пропал аппетит. Я особо ничего не ем», – говорит ведущая.

На днях Дана и ее наследница отдохнули на Сицилии. Еда там оказалась такой вкусной, что артистка смогла вернуться к нормальному питанию.

«Но пока не поправилась. Может, в Лондоне все наверстаю», – рассказала Борисова о своих планах на будущее «Собеседнику».

Напомним, недавно 42-летняя телезвезда призналась: ее перестало что-либо радовать в жизни. Она пожаловалась на депрессию и сообщила, что причин такого своего состояния она не знает. Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, помогает Дане вернуться в позитивное состояние советами ее друг и коллега Андрей Малахов, а также его супруга Наталья Шкулева.