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Исхудавшая Дана Борисова не может набрать вес

Телезвезда призналась, что почти перестала есть, но ради собственного здорового вида пытается исправить ситуацию.

Исхудавшая Дана Борисова не может набрать вес
Дана Борисова не может набрать вес после похудения. Фото: globallookpress.com

Дана Борисова прошла длительный курс реабилитации от наркозависимости. Сейчас телеведущая вновь общается с дочкой Полиной и помогает другим справиться с пагубными пристрастиями, которые поборола сама.

Но, как призналась знаменитость, теперь ее беспокоит другая проблема. В последнее время у нее совсем пропал аппетит, из-за чего она слишком сильно похудела. На фигуру Дана не жалуется, однако считает, что лицо ее при недостатке веса выглядит уставшим. Борисова не знает, как справиться с ситуацией и вновь набрать вес. Сейчас она весит 51 килограмм и надеется поправиться как минимум на четыре кило.

«Очень похудела! Первый раз в жизни со мной такое произошло. У меня в эти дни просто пропал аппетит. Я особо ничего не ем», – говорит ведущая.

На днях Дана и ее наследница отдохнули на Сицилии. Еда там оказалась такой вкусной, что артистка смогла вернуться к нормальному питанию.

«Но пока не поправилась. Может, в Лондоне все наверстаю», – рассказала Борисова о своих планах на будущее «Собеседнику».

Напомним, недавно 42-летняя телезвезда призналась: ее перестало что-либо радовать в жизни. Она пожаловалась на депрессию и сообщила, что причин такого своего состояния она не знает. Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, помогает Дане вернуться в позитивное состояние советами ее друг и коллега Андрей Малахов, а также его супруга Наталья Шкулева.

У Даны Борисовой появились новые проблемы. Фото: globallookpress.com
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Тэги:

Дана БорисоваДана Борисова наркозависимостьпохудение

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Исхудавшая Дана Борисова не может набрать вес
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