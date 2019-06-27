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«На пути к блондинке»: Седокова изменила цвет волос

Певица сразу же продемонстрировала собственное преображение в соцсети.

«На пути к блондинке»: Седокова изменила цвет волос
Анна Седокова Фото: Globallookpress.com

Анне Седоковой не сразу удалось избавиться от имиджа «рыженькой из Виагры». После ухода из группы, певица много лет оставалась верной родному каштановому цвету. Даже в недавнем провокационном клипе на песню «Яжемать» она не стала вносить в свою внешность каких-то неожиданных штрихов. Но, видимо, момент изменений все-таки настал.

Кстати, последней видеоработой сексуальной артистки хоть и многие поклонники восхитились, но нашлось немало и хейтеров ролика. Возможно, Анна, прочитав весь негатив, и решила снять стресс в салоне красоты.

В своем микроблоге Седокова опубликовала новую фотографию с осветленными волосами. Она призналась, что пока опасается радикальных перемен, чтобы не испортить локоны.

«Когда я хочу перемен, всегда достаётся моим волосам. Пару дней назад я решила переходить на светлую сторону. Девочки, зная уже за несколько лет мой нрав, поняли, что дело серьёзное. Итак я, возможно, на пути к блондинке, но будем делать это постепенно. А пока у меня идеальные волосы», — написала певица.

Фолловеры отметили, что Анне было очень хорошо с родным цветом волос, однако мягкий блонд сделал ее глаза ярче, а образ заметнее.

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«На пути к блондинке»: Седокова изменила цвет волос
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