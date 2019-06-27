Под прицелом критиков: Миддлтон удивила седыми волосами и «старомодным» платьем

Елизавета II передала Кейт Миддлтон свои обязанности патрона над Королевским фотографическим обществом. Герцогиня Кембриджская прибыла на мастер-класс, выбрав для этого платье-миди Virginia Midi в серо-голубых тонах от брэнда Ridley London, сшитое на заказ.

Оригинальная «версия» абрикосового цвета доступна по цене 570 долларов.

«Игривый шик этого платья-миди из шелкового шифона подчеркивается V-образным вырезом, корсажем, короткими летящими рукавами и мягко-ниспадающей юбкой. К этому наряду подойдут как туфли на каблуке, так и спортивная обувь», — говорится в описании к товару.

больше по теме Мелания Трамп повторила модный образ Кейт Миддлтон Психолог в области моды объяснила, почему первая леди копирует образы герцогини Кембриджской.

Ridley London — это новый бренд, который герцогиня Кэтрин добавила в свой «портфолио». Он был основан Камиллой Ридли в 2010 году. Вся одежда делается по индивидуальному заказу из лучших материалов.

К платью Кейт выбрала коричневые сандалии Carina на веревочной подошве от Castañer за 114 долларов.

Свой образ она дополнила серьгами-кольцами, в виде довольно тонкого кольца с растительным орнаментом из серебра с позолоченным покрытием в 18 каратов за 190 долларов от Catherine Zoraid.

Тем не менее образ Кейт Миддлтон понравился не всем. Прежде всего, некоторые пользователи Сети сочли его старомодным. Одна британка в комментарии даже написала, что в свои 76 лет и то выглядит современней, чем герцогиня.

Другой пользователь поддержал эту точку зрения: «Она выглядит уставшей! И ни капельки не современно… Я предпочитаю стиль Меган».

Сетевые фэшн-критики из России также обратили внимание на волосы герцогини, точнее, непрокрашенные корни, из-за которых стала видна седина. Многие задались вопросом, неужели жена принца Уильяма не может выкроить время для ухода за волосами.

больше по теме Спорт и много работы: инсайдер рассекретил расписание Кейт Миддлтон У герцогини Кембриджской практически нет свободного времени.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту своей любимицы. Они заявили, что у Кейт очень плотное расписание и трое маленьких детей. Кроме того, Кейт — тоже живой человек, она может сильно уставать и тут уж не до визита к парикмахеру.