«Пора замуж»: Лобода намекнула на скорую свадьбу

Популярная певица Светлана Лобода – счастливая мама двух дочерей. Старшая Евангелина родилась в гражданском браке с хореографом Андреем Царем, а имя отца младшей наследницы артистки Тильды пока неизвестно поклонникам. При этом официально замужем звезда не была ни разу.

Накануне Лобода заинтриговала подписчиков своего блога в Instagram. Певица опубликовала снимок, на котором она и ее старшая дочь едут в автомобиле.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», – написала Светлана. Подпись артистка сопроводила весьма интригующим тегом #поразамуж.

Кому именно «пора замуж», Лобода не уточнила, но в комментариях поклонники предположили, что речь идет о свадьбе ее младшей сестры Ксении. «Совет да любовь вашей сестренке. Ждем вашу свадьбу», – отметили фанаты.

Напомним, многие поклонники уверены, что у Светланы Лободы не первый год роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Якобы именно он является папой маленькой Тильды. Впрочем, сама певица уверяла, что имя девочке дали в честь актрисы Тильды Суинтон.