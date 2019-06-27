11-летняя дочь Даны Борисовой открыла свой первый магазин

Телеведущая Дана Борисова в Instagram сообщила, что ее 11-летняя дочь Полина Аксенова собирается открывать на просторах Сети свой первый магазин. Девочка намерена торговать слаймами – игрушками-лизунами, которые появились еще в семидесятых годах прошлого века. Слаймы, как известно, состоят из вязкого желеобразного материала. Они пользуются огромной популярностью у детей.

«Магазин слаймов открыла Полина. Вы знаете, что я, а главное моя дочка, увлечены слаймами. Эта тема, которой мы живем. Дочка открывает свой магазин слаймов. Пока он только набирает обороты», — рассказала телеведущая.

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Отметим, что у Даны Борисовой были очень непростые отношения с дочерью. Она стала материться и ругаться с матерью. Дана Борисова на какое-то время отправляла ребенка жить к отцу, потому что не могла ужиться с ней под одной крышей.

К счастью, сейчас все проблемы в семье позади. Дана Борисова снова живет с дочкой. Конфликты матери и дочери-подростка остались в прошлом.