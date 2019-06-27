Дарья Мельникова сделала татуировку маленькому сыну

Дарья Мельникова вместе с супругом Артуром Смольяниновым растят двоих детей. Актриса нечасто показывает фото семьи, предпочитая не афишировать подробности личной жизни.

Тем не менее звезда «Папиных дочек» в своем микроблоге выложила несколько фото после посещения тату-салона. На снимках Дарья сперва ждет очереди к мастеру, а затем показывает руку, на которой новый рисунок надежно спрятан под медицинской повязкой.

«Я дождалась», — подписала снимок Мельникова.

Кроме того, актриса выложила кадр с маленьким сыном, который также оказался в кресле мастера. Видно, что девушка рисует ему узоры на тыльной стороне кисти обычной шариковой ручкой.

Стоит напомнить, что сын Мельниковой и Смольянинова родился в декабре прошлого года. Пара до сих пор не раскрыла имени наследника. Старшего сына назвали Артуром. Актриса признает, что у ее мужа вспыльчивый характер, но сложно найти человека нежнее и преданней, чем Смольянинов.