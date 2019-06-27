Риз Уизерспун купила роскошный особняк за 6 миллионов долларов

Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) — известная американская актриса. Она удостоена многочисленных наград, включая премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль. Недавно состоялась премьера 2 сезона сериала «Большая маленькая ложь», где девушка сыграла одну из главных ролей. Сделав такую успешную карьеру, 43-летняя артистка не забыла и про личную жизнь. Уже восемь лет она счастлива в браке с агентом Джими Тотом. Они воспитывают общего сына Теннеси, а также дочь Аву и сына Дикона от прошлых браков звезды.

Похоже, недавно Риз решила, что для такой большой семьи ей нужен и соответствующий дом. По словам друга актрисы, она приобрела огромный участок земли с особняком в Малибу за 6,2 миллиона долларов. Раньше на этой территории, площадью в два акра, организовывали пышные свадьбы. Помимо поместья там есть домик для гостей, а также пристройка, где бывшие хозяева держали лошадей и мелкий скот.

Как известно, Уизерспун руководит собственной студией Hello Sunshine, которая занимается проектами с участием женщин. Некоторые поклонники считали, что землю актриса купила для съемок, так как там очень живописная местность. Однако друг девушки утверждает, что использовать особняк для работы она не планирует. Даже жить там звезда будет не постоянно, сообщает издание Page Six. По всей видимости, Риз будет проводить там время с семьей, когда у нее будут свободные дни.

Напомним, что не так давно артистка обрадовала фанатов, признавшись, что сценарий для третьего фильма «Блондинка в законе», благодаря которому она когда-то прославилась, полностью готов. Пока съемки картины не начались, но девушка совсем скоро вновь перевоплотится в блондинку-адвоката. К слову, дочка Уизерспун Ава решила стать моделью. В прошлом году она вместе со знаменитой мамой появилась на публике. Тогда все поразились их сходству.