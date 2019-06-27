Повалий второй раз в жизни надела свадебное платье и фату

Певица Таисия Повалий в Instagram рассказала о выходе нового клипа «Я буду твоя». Песню написали известные авторы Михаил Гуцериев и Виктория Кохана. По словам 54-летней исполнительницы, она очень долго ждала эту работу. Как заметила Повалий, получилось целое кино. «А я наконец-то как главная героиня примерила белое платье и фату», — сказала она.

Главная мысль клипа: при огромном желании можно изменить любую ситуацию. Никогда не нужно отчаиваться. Певица посоветовала всем своим поклонникам быть сильными и строить свою жизнь так, как они хотят.

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Добавим, что Таисия Повалий уже много лет сотрудничает с Михаилом Гуцериевым. За несколько последних лет они выпустили шесть совместных песен. Каждая получала какую-нибудь награду на различных музыкальных фестивалях.

Таисия Повалий дважды выходила замуж, а вот свадебное платье примеряла всего лишь однажды. По ее словам, это «как-то непропорционально». Поэтому сейчас ее снова можно увидеть в клипе в свадебном платье. Добавим, Повалий замужем за своим продюсером Игорем Лихутой. Как она отмечала, мужчина был послан ей судьбой.