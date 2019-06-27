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Алиса Салтыкова подружилась со сводной сестрой, несмотря на конфликт с отцом

Начинающая певица заметила, что плохо знает Виктора Владимировича.

Алиса Салтыкова подружилась со сводной сестрой, несмотря на конфликт с отцом
Дочь Ирины Салтыковой поддерживает отношения с сестрой/globallookpress.com

Певица Алиса Салтыкова, которая вместе со своей мамой стала гостьей Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», заявила, что почти не общается с отцом, певцом и композитором Виктором Салтыковым. При этом она в прекрасных отношениях со своей сводной сестрой Анной. Эта девушка была участницей десятой «Фабрики звезд», где выступала под псевдонимом Аня Мун.

Алиса Салтыкова
Алиса Салтыкова не поддерживает отношения с отцом/globallookpress.com

«Я плохо знаю Виктора Владимировича. Мы практически не общаемся. А вот с его дочкой Аней в очень хороших отношениях. Она приезжала ко мне в Лондон. Мы вообще с ней очень похожи характерами. Многие черты достались мне от отца. Не знаю, правда, радоваться этому или огорчаться», — заявила Алиса Салтыкова.

Ирина Салтыкова отметила, что никогда не препятствовала дочери общаться с отцом. Просто известный музыкант сам не очень этого хотел.

Напомним, что Ирина и Виктор Салтыковы состояли в браке с 1987 по 1995 год. От этого союза в 1987 году на свет появилась их дочь Алиса. После расставания с женой Виктор Салтыков женился еще раз. В 1995 году родилась его вторая дочь Анна.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алиса СалтыковаАнна СалтыковаВиктор СалтыковИрина Салтыкова

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Алиса Салтыкова подружилась со сводной сестрой, несмотря на конфликт с отцом
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